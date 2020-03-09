Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
23 yıldır kocasının gözü oldu

23 yıldır kocasının gözü oldu

-Hasan Zor'dan detay

Görme Engelli Aston Göreme 

--Zor'un odun kırması
--Eşinin yardım etmesi
--Röpler
--Diğer detaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Şerife Zor, gözleri görmeyen kocasına 23 yıldır adeta göz oldu SİVAS

- Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde yaşayan Şerife Zor (40), gözleri görmeyen eşine 23 yıldır adeta göz oldu. Yıldızeli ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kümbet köyünde yaşayan Hasan Zor (65), 3 yaşındayken evlerinin çatısından düşmesi sonucu kör oldu. Ailesi maddi imkansızlıklarından dolayı Zor’u tedavi ettiremedi. Tedavi olamayan Zor, hayatının kalan kısmını görme engelli olarak geçirmek zorunda kaldı. Zor, 23 yıl önce Şerife Zor ile evlendi. Şerife Zor, gözleri görmeyen eşine hayatını adadı. Şerife Zor, gözleri göremeyen eşine adeta göz oldu. Köyde yaşayan Hasan Zor, zamanın büyük çoğunluğunu ise köy çıkışında bulunan çeşmenin yanına gidip su sesini dinleyerek geçiriyor. Öte yandan görmemesine rağmen nacak ile odun kırması ise dikkat çekiyor. Maddi imkansızlıklar içerisindeki çift, yetkililerden yol gösteren baston ile evinin ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. “Eşim olmazsa ben hayatta yaşayamam” Hasan Zor, eşim olmazsa hayatını devam ettiremeyeceğini ifade edip, “3 yaşından beri görmüyorum. Damdan tepemin üstüne düşmüşüm. Düşünce gözlerim akmış. O zaman yol yok para yok. Yoksulluk var. Hastaneye götürememişler. Gözlerim böyle akmış. Hayat tabi ne kadar şükretsem de zorluk var. Örneğin bir araca binsem kapısı açıldı mı açılmadı mı kapısı sağda mı solda mı bilemiyorsun. Eşim olmazsa ben hayatta yaşayamam ki. Beni götürüyor getiriyor. Ayakkabımı, elbisemi giydiriyor. Elimi ayağımı yıkıyor. Eşim olmazsa benim hayat gitti. İş yapamam. Eşim odunu alıp yanıma getiriyor. Bende alıp kesiyorum. İdare ediyoruz. Yazın ağaca çıkıyorum. Traktörün aküsünü takıp çıkarıyorum. Ben bir saat istiyorum bir de yol gösteren baston” şeklinde konuştu.
Eşinin gözü kulağı oldu 23 yıldır eşine göz olan Şerife Zor ise eşinin gözü kulağı olduğunu ifade ederek, “Eşimin gözü görmüyor ama öyle idare ediyoruz. En çok ben yardımcı oluyorum. Onun gözü kulağı oluyorum”dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı