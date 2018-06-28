23 yıl sonra pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadı

-Engellilere bisikletin anlatılması

-Bisiklet turu

-Mehmet Akif Karakaş'ın konuşması

-Melis Başak'ın konuşması

-Ali Alioğlu'nun konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da görme engelli vatandaş, yıllar sonra pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da görme engelli Mehmet Akif Karakaş, “Pedal Arkadaşım” projesi çerçevesinde, 23 yıl sonra bisiklete binmenin mutluluğunu yaşadı. “Pedal Arkadaşım” projesi çerçevesinde Kars’tan yola çıkan Ender Cebeci ve Melis Başak, Diyarbakır’a ulaştı. Cebeci ve Başak, Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesinde görme engellilerle bir araya geldi. İkilinin burada, görme engelliler için özel olarak geliştirilen tandem bisikletlerine bindirdiği engelliler, pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadı. 23 yıl sonra bisiklete binen Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş’ın sevinci yüzüne yansıdı. "Bisiklete binmek çok güzel bir heyecan" Karakaş, ikilinin engellilerin toplumun bir parçası olduklarının mesajını vermek için yollara çıktığını belirterek, “Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak adına, Türkiye turuna çıkan Ender ve Melis arkadaşlarımızın durakları Diyarbakır’dı. Bugün de derneğimizi ziyaret ettiler, Görme engellilere özel geliştirilen tandem bisikletler ile kendileri görme engelliler ile birlikte Türkiye turu yapıyorlar, farkındalık oluşturmak adına. Gözlerimi kaybetmiş olduğum 15 yaşından bugüne ilk defa bisiklete binme ve sürme heyecanını yaşadım. Bu gerçekten güzel bir heyecan, benim için çok güzel bir duygu” dedi.

"5 bölgeyi gezmeyi hedefliyoruz" Proje çerçevesinde birçok doğu ilini gezdiklerini anlatan “Pedal Arkadaşım” projesi temsilcisi Melis Başak, “Yolculuğumuza 2 Mayıs’ta Kars’tan başladık. Şu ana kadar tüm doğu illerini bitirdik ve Güneydoğu’da Siirt, Batman ve Mardin’den sonra Diyarbakır’dayız. Sonrasında ise Diyarbakır’dan Siverek yolu üzerinden Adıyaman’a doğru devam edeceğiz. Bu proje kapsamında İstanbul’dan olan diğer kör arkadaşlarımızla birlikte, 10-15 günlük periyotlarla Türkiye’yi geziyoruz. Toplamda 5 bölge gezmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu ise, projeye destek verdiklerini anlatarak, “Türkiye geneli çıkmış oldukları bir çalışmada Diyarbakır’a misafir oldular ve bugün birlikte pedallayacağız. Görme engellilere dikkat çekmek için projeyi gerçekleştiren arkadaşlarımıza ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu. (MB-MP-Y)

