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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

polis ekipleri ve arkadaşlarından görüntü

Polis Tahkikat Doğum Günü Polis Ekipleri Trol 

-ağlayanların görüntüsü
-gencin evinin görüntüsü ve fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 4 ay önce annesini kaybeden. Olay, Yıldırım’a bağlı Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları perşembe gününden bu yana Deniz Kara’dan (23) haber alamayınca evini kontrol etti. Kara’nın evde hareketsiz yattığını ve ses çıkarmadığını gören arkadaşları polis ekiplerine haber verdi. Çilingir vasıtasıyla içeri giren polis ve 112 ekipleri, grafikerlik yaptığı öğrenilen Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük yaşta babasını ve 4 ay öncede annesi Naz Kara’yı kaybeden gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan gençten geriye 14 Şubat’ta arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı fotoğraflar kaldı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
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