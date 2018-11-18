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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
23 küçükbaş hayvan telef oldu - AFYONKARAHİSAR

23 küçükbaş hayvan telef oldu - AFYONKARAHİSAR

- Telef olan hayvanlardan görüntüler - Ahırdan görüntü - Ahır sahibi Mehmet Çınar'ın konuşması Afyonkarahisar 'da 23 küçükbaş hayvan telef olduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde Mehmet Çınar'a ait ahır, aşırı yağıştan dolayı çöktü.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İscehisar Belediyesine ait kepçeler sevk edildi.Ekipler, vatandaşların da yardımıyla ahırdaki küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı.Enkaz altında kalan 23 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Jandarma Karahisar Aşırı Yağış Hayvan 

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