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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edildi - ERZURUM

227 Afgan göçmen sınır dışı edildi - ERZURUM

- Göçmenlerin güvenlik şeridinden geçmesi - Göçmenlerin üst aramasının yapılması - Göçmenleri götürecek uçaktan görüntü - Göçmenlerin uçağa doğru gitmeleri - Göçmenlerin uçağa binmesi Erzurum 'da 227 Afgan göçmen sınır dışı edildi - Erzurum 'da, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Kabil'e düzenlenen "charter" seferleriyle sınır dışı edildiERZURUM (AA) - Erzurum 'da, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Kabil'e yapılan "charter" seferleriyle sınır dışı edildi.Yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalanıp Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 göçmen, jandarma eşliğinde dolmuş ve otobüslerle Erzurum Havaalanı'na getirildi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı havaalanında üst ve valiz aramaları yapılan 227 göçmen, Erzurum 'dan Kabil'e düzenlenen "charter" seferleriyle sınır dışı edilmek üzere Ariana Afgan Havayolları uçağına 03.25'te bindirildi.Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 467 göçmenin de gün içinde ve pazartesi günü sınır dışı edileceği belirtildi.

Jandarma Akalan Güvenlik Önlemi Çağa Sınır Dışı 

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