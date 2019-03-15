Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor Haberi

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor Haberi

Etkinlikle ilgili bilgi verilmesi

Kadın Filmleri Festival Uçan Süpürge 

-detaylar

( ANKARA )- Başkent'te kadın filmleri rüzgarı esecek ANKARA

- Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan ‘Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’ 23-30 Mayıs tarihlerinde Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. Ankara’da 22’ncisi gerçekleşecek olan ‘Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’; 1998’den beri, kadının toplumdaki yerini sinemanın görsel gücünden yararlanarak izleyiciye anlatmaya ve kadın sinemacıları bir araya getirmeye devam ediyor. İlk defa 5 kıtadan kadın film festivallerini ağırlayacaklarını belirten Uçan süpürge, bu yıl da Ankara’nın tüm ilçelerinde ‘uçsun, uçan süpürge’ demeye devam ettiklerini söylüyor. Her yıl Uçan Süpürge Vakfı tarafından verilen onur ödülü, Bilge Tokaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri bu yıl da sahipleriyle buluşacak. Ödüllerin sahipleri şu şekilde: Onur Ödülleri: Ayla Algan, Sumru Yavrucuk Bilge Olgaç Başarı Ödülleri: Meltem Cumbul, Pelin Esmer Tema Ödülü: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Sinemanın önemini vurgulayan Uçan Süpürge, sinemanın kendi hayat hikayelerimizle iç içe olduğunu ve bu yüzden 22 yıldır kadın sinemacıların emeklerini görünür kılmaya çalıştıklarını belirtti.

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede AğırladıCumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede Ağırladı
Vanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılarVanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı