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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
22 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

22 gram kokainle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Kokain Akalan Narkotik Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 22,77 gram kokainle yakalanan M.G.(57), adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 22,77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.G., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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