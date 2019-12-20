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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Şahısların sağlık kontrolüne giriş ve çıkışları

Polis Polis Koleji Mahrem Kullar Kışla 

-Hastaneden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 23 şahıstan 22'sini Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolüne getirildikleri Yunus Emre Devlet Hastanesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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