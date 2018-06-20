22 bıçak darbesine 4 müebbet

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( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 4 kardeşe de mahkeme heyeti müebbet hapis cezası verdi ELAZIĞ



- Elazığ'da bir kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 4 zanlıya mahkeme heyeti müebbet hapis cezası verdi. Olay, 26 Kasım 2017 tarihinde merkez Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:74’te meydana geldi. İddiaya göre, babalarının kuzen olan Y. E.K. ile F.Y.K. kavga etti. Kavganın ardından aynı gün akşam üzeri evlerini önünde çocuklardan Y.E.K’nin amcası Yılmaz Kaya, F.Y.K ve ağabeyleriyle arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 4 kardeş, Yılmaz Kaya’yı 22 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet sonrası yakalanarak tutuklanan zanlılar F.Y.K., M.F.K., M.B.K ve S.K hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya cinayet zanlıları F.Y.K., M.F.K., M.B.K ve S.K ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında, tüm sanıkların kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa sonrası savunma yapan zanlılardan F.Y.K., kendisinin maktule vurmadığını belirterek;" Böyle bir şey olacağını bilseydim Yunus Emre’nin bana saldırdığını kimseye söylemezdim” dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen M.F.K. ise kendisinin o kavgada olmadığını ileri sürerek, böyle bir olayın olmasını da kesinlikle istemediğini ifade etti.

Olay yerinde maktulün kendilerine saldırdığını iddia eden M.B.K.“Onlar saldırdı diye bende karşılık verdim tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diyerek savunmasını yaptı. Diğer sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti,4 sanığa da Türk Ceza Kanunun 81/1 maddesi gereğince kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdiğini açıkladı.

Cinayet olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. (MK-HİV-

