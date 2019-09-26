2100 yıllık tarihi eserler operasyonla ele geçirildi İzle

-Baskınlarda ele geçirilen eserlerin emniyet avlusundaki sergisi

-Sikkeler, kabartmalı taş, metal haç, okuları ve metal kaseden görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL )-703 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 5 kaçakçı gözaltına alındı İSTANBUL



- İstanbul’da tarihi eser kaçaklarına yönelik 4 ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda sikke ve objelerden oluşan toplam 703 parça eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha eski zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıklarını yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Kaçakçılık polisi, yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 3 ayrı operasyon düzenledi.

Baskınlarda 2100 yıllık olduğu değerlendirilen 695 sikke, 2 adet kabartmalı taş, bir metal haç, üç parça halinde ok ucu ve metal kase ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. adlı 5 kaçakçı gözaltına alındı. Dört ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda ele geçirilen eserlerin büyük bir kısmının M.Ö. Amisos dönemine uzanan 2100 yıllık tarihe sahip olduğu öğrenilirken, ele geçen objelerin yurtdışına çıkarılmak yakalandığı öğrenildi. (SK-ZA-

