21 yıl önceki MKE patlamasında hayatını kaybeden işçi mezarı başında anıldı İzle

-MKE işçisi görev şehidi İsmet Altınışık mezarı başında dua edilirken

-Mühimmat Fabrikası Teknik Müdür Yardımcısı Veysel Önal'ın konuşması

-Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Zekai Tufan'ın konuşması

-Mezarlıktan detay görüntüler



- Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasının İmla İşletmesi TNT atölyesinde 3 Temmuz 1997'de meydana gelen ve 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü patlamanın 21'inci yıl dönümünde MKE işçisi İsmet Altınışık mezarı başında mesai arkadaşları tarafından anıldı. Kırıkkale Makine Kimya (MKE) Mühimmat Fabrikasının İmla İşletmesi TNT atölyesinde 3 Temmuz 1997'de meydana gelen ve 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü patlamada hayatını kaybeden MKE işçisi İsmet Altınışık’ı Bahşili ilçesindeki Kırıkkale Şehitlik Mezarlığında yapılan anma töreninde mesai arkadaşı Bayram Durmuş Yasin-i Şerif okudu. Daha sonra dualar edilerek mesai arkadaşları mezarına karanfil bıraktı. Yapılan anma törenin ardından açıklamalarda bulunan Mühimmat Fabrikası Teknik Müdür Yardımcısı Veysel Önal, “Bugün burada 3 Temmuz 1997 yılındaki patlamada şehit olan işçimiz İsmet Altınışık’ı anmak üzere, ruhuna dua okumak üzere, burada toplanmış bulunuyoruz. Bu 3 Temmuz 1997 yılındaki patlamayı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızın bir göstergesi olarak değerlendiriyorum” dedi.

Bu 3 Temmuz’daki patlama, şehit ve Gazilerin yanında Türkiye’nin adeta kalbinin durduğunu ve kalp ifade eden Önal şu şekilde konuşmasına devam etti: “Ancak güçlü devletimizin almış olduğu önlemler neticesinde sevinenlerin hevesleri kursağında kalmış, Üzülenlerin yüreklerine su serpilmiştir. Patlama sonucunda yıkılan yok olan tesisimiz yeninden kurulmuş ve üretime başlanmıştır. Ancak can kayıpları yerine getirilememiştir, yerine konulamamıştır. En büyük üzüntü kaynağı bu, bu tür iş yerlerin sürekli tedbiri elden bırakamamak lazım kazalarda verilen can kayıplarının telafisi mümkün olmamaktadır” diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Zekai Tufan ise, “Biz bu faciayı unutmamak üzere her yıl olduğu gibi bu yılda patlamada şehit olan İsmet Altınışık’ı mezarı başında anma töreni gerçekleştiriyoruz. Unutmadık, Unutmayacağımda. Allah ülkemizi bunun gibi acıları yaşatmasın. İsmet ağabeyimize de Allahtan rahmet diliyor, kederli ailesine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

Patlama sonrası fabrika çevresinde oturan onlarca kişi yaralanırken, 40 bin konut hasar gördü, milyonlarca lira maddi zarar meydana gelmişti. Patlamalar nedeniyle halk 3 gün boyunca şehir dışında konaklarken, patlama ile ilgili yapılan soruşturma sonunda kurum dışı bir etki veya sabotaja dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı sonucuna varılmıştı. (HA-SLH-