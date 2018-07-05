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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
21 yaşındaki müdire başarısıyla takdir topluyor İzle

21 yaşındaki müdire başarısıyla takdir topluyor İzle

-Müdür Merve Ünal'ın çalışma görüntüleri

Tron Diyalog İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı Trol 

--İşçilerin konuşmaları
--Müdür Merve Ünal'ın konuşması

( KÜTAHYA - ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde palet imalatı yapan özel bir şirketin müdürünün 21 yaşında başarılı bir kadın olması takdirle karşılanıyor. Emet - Tavşanlı yolunda bulunan Köprücek köyünde 26 kişinin çalıştığı şirketin müdiresi 21 yaşındaki Merve Ünal, iş yerinde çalışan tüm personel tarafından çok seviliyor. Üretimin her aşamasını titizlikle kontrol eden, satış ve lojistik anlaşmalarını takip eden ve şirketi daha da büyütme yönünde çalışmalar yapan Merve Ünal'ın bu başarısı, ilçedeki bir çok vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor. Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu Merve Ünal, müdür olarak başladığı iş yerinde, 1 yıl içerisinde seri üretim ve ürün çeşitliliğini artırma çalışmalarına ağırlık vermesinin yanı sıra, iş sağlığı güvenliği ve işçilerle olan diyaloguyla emin adımlarla ilerliyor. Şirket çalışanları yaptıkları açıklamada, ''Biz müdürümüzü çok seviyoruz. İşle ilgili olsun, özel hayatımızla ilgili olsun her türlü sorunumuzla ilgileniyor. Müdür değil daha çok arkadaş olarak bizlerle sohbet eder'' dediler. Şirketin müdiresi Merve Ünal ise şunları kaydetti: ''Şu an 5 kişi İŞKUR destekli olmak üzere 26 işçi burada istihdam edilmekte. Bu sayının ileriki zamanlarda daha çok artmasını hedefliyoruz. Çift vardiya sistemine geçip bu sayıyı 50 kişiye çıkarmak için uğraşmaktayız. Normal palet yapımı yanı sıra fırında palet yapım ruhsatını da aldık. Yakında üretime başlayacağız. Şirketimizde en çok önem verdiğimiz olay iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu konuda gerekli eğitimlerimizi aldık. Çalışanlarımızla yakından ilgilendik. Güvenli çalışmaları için bütün gerekli malzemelerini aldık. Çalışanlarımla birebir yakından ilgilenirim. Patron çalışan ilişkisinden daha çok, iş içinde ve dışında onlarla daha yakın olup sorunlarıyla ilgilenmeyi seviyorum. Bunun bana olumlu katkılarının olduğunu düşünüyorum." (YD-EFE-HA-Y)
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