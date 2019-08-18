21 yaşındaki asansör servis elemanının son nöbeti

-Polis ekipleri detay

-İşyerindeki kalabalık detay

-Mesai arkadaşı Furkan'ın ağlayışı

-İşletme personelleri detay

-Cenaze aracının gelişi

-Tabutun çıkartılması

-Cenaze aracının götürülüşü

-Arkadaşının cenaze aracının başında ağlayışı

-Furkan adlı arkadaşının sakinleştirilmesi

-Detaylar

-Ölen gencin fotosu



( ANTALYA )- Nöbet tuttuğu günde bir iş yerinin arızalan asansörünü tamir eden servis elemanı genç, iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti- Gençten geriye arıza sırasında kullandığı pense kalırken, mesai arkadaşı gözyaşlarına boğuldu ANTALYA



- Antalya’da asansör servis elemanı 21 yaşındaki Oğuzhan Aykurt (21), nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aykurt’tan geriye tamir sırasında kullandığı pense kalırken, gencin arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Üzücü olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet veren 2 katlı bir kafede 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbet gününde bir işletmenin içerisinde yer alan asansörünü tamir etmek için iş yerine gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Aykurt, uzun bir süre ortalıkta görünmedi. Asansör yanındaki merdivenden çıkan bir işletme personeli ise, asansörün üzerinde Aykurt’un hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aykurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Mesai arkadaşı gözyaşlarına boğuldu Bölgede polis inceleme başlatırken, gencin öldüğünü duyan iş yeri çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Bu sırada Aykurt’un ölüm haberini duyan Furkan ismindeki arkadaşı, geldiği işletmede arkadaşını asansör üzerinde görünce büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genci, yakınları teselli etti. Polisin olayla ilgili araştırması devam ederken, Oğuzhan Aykurt’un cenazesi kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Oğuzhan’dan geriye ise sigara, çakmağı ve asansör tamirinde kullandığı pensesi kaldı.

