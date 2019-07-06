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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali - ZONGULDAK Video

21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali - ZONGULDAK Video

- Seyircilerden detaylar - Sanatçılar Gülşen ve Volkan Konak'ın konserinden detaylar - Genel görüntüler21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali - Zonguldak 'taki festival kapsamında, Gülşen ve Volkan Konak konser verdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen ''21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'' kapsamında, şarkıcılar Gülşen ve Volkan Konak sahne aldı.Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde, ilk olarak Gülşen sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Gülşen'e hayranları yoğun ilgi gösterdi.Gülşen'in ardından sahne alan Karadenizli sanatçı Volkan Konak da albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşları coşturdu.Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülşen ve Volkan Konak'a çeşitli hediyeler verdi.Festival, konserin ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Havai Fişek Gösterisi Festival Havai Fişek Şarkıcı 

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