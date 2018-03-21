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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü - HALEP

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü - HALEP

- Halep ’in Etarib ilçesindeki Emel Beledi (Vatan Umudu) okulundaki etkinlikten detaylar - Down sendromlu çocukların oyun oynaması - Emel Beledi Okul Müdürü Ahmed İsa ile röportaj - Gönüllü öğretmenlik yapan Abdülkader Şakirdi ile röportaj - Veli ve öğretmenlerden detaylar21 Mart Dünya Down Sendromu Günü - Halep 'in Etarib ilçesinde Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle etkinlik düzenlendiİDLİB (AA) - Suriye’de Halep ’in batı kırsalındaki Etarib ilçesinde "Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçesindeki Emel Beledi (Vatan Umudu) okulunda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve aileler katıldı.
Down sendromlulara özel olarak düzenlenen etkinlikte spor, dans gösterileri, resim gibi faaliyetlerin yanı sıra çocuklara hediyeler dağıtıldı.Gönüllü öğretmenlik yapan Abdülkader Şakirdi, okulda savaş mağduru, zihinsel gelişim geriliği yaşayan ve down sendromlu çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Şakirdi, "Bugün Dünya Down Sendromu Günü. Onlara şimdi ve gelecekte destek, güven ve rehabilitasyon vererek öz güvenlerini yükseltmeye çalışıyoruz." dedi.
Emel Beledi Okul Müdürü Ahmed İsa, etkinlikle down sendromlu çocukları sevindirdiklerini dile getirdi.

Rehabilitasyon Zihinsel Gelişim Öğretmenler Farkındalık Öğretmenlik 

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