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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
21 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası - ŞANLIURFA

21 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası - ŞANLIURFA

- Zanlının emniyetten çıkarılışı - Şüphelilerle ilgili fgüvenlik kamerası görüntüleri Şanlıurfa 'da 21 ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı iddiası - Şanlıurfa 'da aralarında BBP İl Başkanlığının da olduğu 16 iş yeri, 5 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da aralarında bir siyasi partinin de bulunduğu 16 iş yeri, 5 ev ve 1 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa 'da aralarında BBP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 16 iş yeri, 5 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları F.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.D'nin aracında yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.F.D'nin daha önce işlediği bir suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Güvenlik Kamerası Ruhsatsız Silah Siyasi Parti Hapis Cezası Hırsız 

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