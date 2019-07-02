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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
21 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY

21 düzensiz göçmen yakalandı - HATAY

- Yakalanan göçmenlerden görüntüler - Şüphelilerin sevk görüntüsü Hatay ’da 21 düzensiz göçmen yakalandı - "Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 31 MD 298, 42 MA 0932 ve 31 SAR 182 plakalı hafif ticari araçları durdurdu. Araçlarda yapılan kontrolde Suriye'den Türkiye’ye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 21 kişi tespit edildi.Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Suriye uyruklu A.A. (25), B.E. (20) ve M.H. (30) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaçak Akalan Ticari Araç Trol 

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