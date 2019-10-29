21 düzensiz göçmen yakalandı - ERZİNCAN

- Düzensiz göçmenlerin üst araması ve kimlik kontrollerin yapılması - Yakalanan düzensiz göçmenlerin polis aracına bindirilmesi Erzincan 'da 21 düzensiz göçmen yakalandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.Refahiye ilçesi Erzincan - Sivas kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.Ekipler minibüste yaptıkları kontrolde, 3'ü Pakistan, 18'i Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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