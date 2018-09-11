21 aylık Aras ihmal kurbanı olacaktı...Kucağında kardeşiyle suntayla kapatılan çukura düştü

-Aras Tunçay'ın ailesi ile birlikte detay görüntüler

-olayın yaşandığı sokaktan görüntüler

-kaldırım üzerindeki kapak düzenleme çalışması yapılarak, yenilenen kanal parsel kapağından görüntüler

-Serkan Tunçay ve Serdal Tunçay röportaj

-olay sonrası kapağı kırık olan üzeri sunta ile kapalı kanal parsel kapağının fotoğrafları



( ÇANAKKALE )- Marketten dönen 14 yaşındaki çocuk kucağındaki kardeşiyle birlikte suntayla kapatılan çukura düştü - 1,5 yaşındaki çocuğun kafatası çatladı ÇANAKKALE



- Çanakkale’de bir çocuk yolda yürürken kucağındaki kardeşiyle birlikte üzeri suntayla kapalı çukura düştü. Kafatası çatlayan 1,5 yaşındaki Aras hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü saat 10.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Şefik İnan Caddesi Refah Sokak’ta, 14 yaşındaki Serkan Tunçay, 21 aylık kardeşi Aras Tunçay ile markete gitti. Kucağında kardeşiyle birlikte yürüdüğü sırada Serkan Tunçay, kaldırım üzerinde belediyeye ait olan üzeri sunta ile kapalı kapağı kırık kanal parsel kapağının üzerine basmasıyla sunta kırıldı. Serkan Tunçay'ın bir ayağı kapağın içine girmesinin ardından kucağındaki kardeşi küçük Aras düşerek, başını beton zemine vurdu. Bunun üzerine Serkan Tunçay, ağlamaya başlayan küçük kardeşi Aras’ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak küçük Aras kusmaya başlayınca kardeşini de alarak hızlıca eve gitti. Serkan Tuncay olayı anne ve babasına anlattı. Bunun üzerine Baba Serdal Tunçay ve anne Kıymet Tunçay hemen küçük Aras’ı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Yapılan müdahalenin ardından Aras Tunçay, Beyin Cerrahi Servisine sevk edildi. Yapılan kontrol ve tetkikler sonucunda küçük Aras’ın kafatasında düşme tanısıyla çatlak meydana geldiği tespit edildi. Küçük Aras 3 gün boyunca tedavi gördüğü Beyin Cerrahi Servisinde tedavi gördü. Durumu iyi olan küçük Aras hastaneden taburcu edilerek evine götürüldü. Aras Tunçay’ın 10 gün sonra tekrar kontrol için Beyin Cerrahi Servisine gideceği öğrenildi. Olayı anlatan Serkan Tunçay, "Pazar sabahı annemler beni ekmek almak için bakkala gönderdi. Kardeşimle gidiyorduk. Yolda giderken çukur varmış. Üstüne tahta koymuşlar. Çürükmüş, bende bilmiyordum. Kenarına bastım. Ayağım içine girdi. Kardeşim kucağımdaydı, birlikte düştük, sonra ağlamaya başladı.

Ben onu aldım. Eve doğru gidiyorduk. Annemlere olayı anlattım. Sonra hastaneye götürdüler. 2-3 gün hastanede kaldı. Kafasında bir çatlak mı ne varmış. Gözaltında tutuldu, beyin kanaması olmasın diye. Şuan iyi. Eve de geldik, doktor izin verdi. İnşallah iyi olacak. 10 gün sonra tekrar kontrole götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Baba Serdal Tunçay ise, "3 gündür hastanedeydik. Çok kötü bir süreç geçirdik. Çok büyük bir ihmalkarlık var. Kaldırımın üstüne yani bir sunta ile kapatılıp ayriyeten de bir engelli yolu burası. Çocuğum normal kaldırımdan yürüyor. Bakkala gönderdim. Gelirken de ikisi ağlayarak geldiler. O panikle hastaneye gittik. İlk anda ölüm riski bile var dendi. Kafada çatlak, çökük olduğu söylendi. Allah'a şükür olsun film sonuçları iyi geldi. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem. Bende gerekli yerlere başvuracağım. Hakkımı arayacağım" diye konuştu.

Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise, geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayla ilgili olarak belediyeye ihbar gelmediği ifade etti.

Belediye ekipleri tarafından kaldırım üzerindeki kapak düzenleme çalışması yapılarak yenilendi.

