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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
204 kursiyere sertifikaları verildi

204 kursiyere sertifikaları verildi

Başkanın konuşması

İstifa Çekim Okuma Yazma Kursu Hükümet Girişimcilik 

-Konuklar
-Sertifika töreni

( İSTANBUL )- Sancaktepe'de KOSGEB işbirliği düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifiaka verildi İSTANBUL

- Sancaktepe Belediyesi ile KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirilen kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem verdi. Sancaktepe Belediyesi KOSGEB işbirliği ile sertifika töreni düzenlendi.
Kursiyerlere sertifikalarını Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem verdi. Sancaktepe Belediyesi, KOSGEB işbirliği(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)girişimcilik kursu, arı yetiştiriciliği kursu kovan teslimi, ilk yardım kursu, okuma yazma kursu, emlak ve danışmanlık kursu, fotoğraf çekimi kursu ile diksiyon- etkili konuşma kurslarını başarıyla bitiren vatandaşlar törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, kursiyerleri tebrik ederek sertifikalarını dağıttı.
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı konuşmada, “Programa dahil olan 204 beyefendiye, hanımefendiye sertifikalar takdim edilecek. Son yıllarda hükümetimizin yine istihdama, üretime destek olma amaçlı KOSGEB kanalı ile açılan bir imkan, fırsat var. Bunu da bugüne kadar belediye olarak. Çok iyi bu fırsatı değerlendirmiş olduk. Yüzlerce farklı farklı dönemlerde kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza sertifikalarını verdik. Burada devlet böyle bir imkan tanıdıysa vatandaşlarımız istifade etsin diyoruz. Bu çerçevede belediye olarak şuanda İstanbul içindeki belediyeler içerisinde ciddi anlamda KOSGEB’in sunduğu bu imkanlardan yararlanma konusunda belediyemiz hep öncülük yaptı şimdiye kadar” dedi.
(MB-HB-
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