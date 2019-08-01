2023’te atanamayan öğretmen sayısı 1 milyona çıkacak İzle
MEB’in verilerine göre 376 bin 709, Eğitim-Sen’in verilerine göre ise formasyon alanlarla birlikte, 460 bin işsiz öğretmen atama bekliyor. Diplomalı işsizler, çeşitli meslek gruplarında çalışarak hayata tutunmaya çalışırken, kimisi ise ataması olmadığı için öğretmenlik hayalinden vazgeçiyor. 2023 yılına kadar atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona ulaşması bekleniyor.
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