'2023 Eğitim Vizyonu' konulu söyleşi programı - ANKARA
"2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı - ANKARA - SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programı - Programa katılanlardan görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Selçuk'un görüntüsü - SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın konuşması - Söyleşiden görüntüANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşi programına katıldı.