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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi

2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi

Kar yağışından detay

Yılbaşı Yağan Kar Yağışı Yeni Yıl 

-Yayalardan ve araç trafiğinden detay
-Vatandaşlarla röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Erzurum’u yeniden beyaza bürüdü.Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının az olduğu Erzurum’da, vatandaşların yüzü yeni yılın ilk karı ile güldü. Kış sporlarına ilgi duyan Erzurumlular karın yağmasıyla mutlu olduklarını dile getirdiler.Erzurum’un karla bütünleştiğini söyleyen vatandaşlar, yılbaşında karın yağmamış olmasına şaşırdıklarını belirterek, bugün yağan karın sevincini yaşadıklarını söylediler.Kayak için kar yağışının sevindirici olduğunu dile getiren vatandaşlar “Erzurum bembeyaz ve çok güzel bir şehir. Erzurum kar ile güzel” dedi.

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