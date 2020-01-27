202 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki hırsız Başkentte yakalandı Haberi

--Emniyet görüntüleri



( ANKARA - ÖZEL)- Yetişkinden farkı yok resmen suç makinesi ANKARA



- Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle ilçesinde özellikle yazar kasalara dadanan ve girdiği iş yerlerinden yüklü miktarda para çalan suç makinesi daha 17 yaşındaki hırsız yakalandı. Hırsızın 6 suçtan mahkemelerce arandığı ayrıca 202 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 7 ayrı iş yerinden özellikle yazar kasaların içerisindeki 15 Bin TL civarı para, sadaka kutuları, 10 bin TL değerinde 3 adet laptop ve araç anahtarı çalınması olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri suç makinesi olduğu belirlenen 17 yaşındaki hırsızı yakaladı. Hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesiyle Y.E. yakalandı. Yakalanan şüpheli Çocuk Şubeye götürüldü. Pastane ve kafe gibi iş yerlerine dadandı Zanlının 17 yaşında olmasına rağmen pek çok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlı Y.E.’nin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Özellikle fırın, pastane, kafe gibi iş yerlerinin cam olan kapılarını zorlamak veya kilidini kırmak suretiyle içeri girip yazar kasalar ve sadaka kutularını çaldığı görüldü.

Hırsızın diğer taraftan iş yerinin içerisinde ne kadar para varsa aldığı, akabinde laptop gibi elektronik malzemeleri de çalıp gittiği anlaşıldı. Sık sık ceza evine girmesine rağmen çocuk yaş aralığında olduğu için her defasında geri çıkan Y.E aynı şekilde hırsızlık yapmaya devam ettiği bu işi adeta meslek haline getirdiği tespit edildi Yetişkinlerden daha becerikli Y.E.’ nin kaydına bakıldığında ise hırsızlık makinesi olduğu ortaya çıktı. 106’ sı hırsızlık olmak üzere 138 ayrı suç kaydının olduğu, 5 hırsızlık ve 1 hükümlünün kaçması olmak üzere 6 suçtan mahkemelerce arandığı ayrıca 202 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Y.E. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece Y.E. tutuklama kararı verilmiştir. (İÇ-



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