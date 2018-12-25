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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ olarak ilan edilmesi büyük sevinçle karşılandı

2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ olarak ilan edilmesi büyük sevinçle karşılandı

2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ olarak ilan edilmesi büyük sevinçle karşılandı

Toplantı 

-Vatandaşların açıklaması
-Göbeklitepe'den havdan ve yerden detaylar
-Belediye Başkanı Nihat Çiftçi açıklaması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da ‘Göbeklitepe yılı’ sevinci ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesi Şanlıurfalı vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Şanlıurfa'da büyük sevinçle karşılandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin şehre çok büyük turizm katkısında bulunacağını söyledi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa halkı adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'mıza bir müjdesi oldu. Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir. Şanlıurfa turizm alanında da gerek inanç merkezleri ile Halil İbrahim, Hazreti Eyüp ve Hazreti Şuayp Peygamberimizin ayak izlerinin oldu bir şehir. Böylesine bir şehre bir yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Göbeklitepe yılı ilan edilmiş olması Şanlıurfa turizmine yapılabilecek en büyük katkıdır. Tekrardan sınırın sıfır noktasından teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar, Göbelitepe tanıtımının Şanlıurfa turizmine büyük katkılar sağlayacağını belirti. (BB-SD-
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