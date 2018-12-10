2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi - Albayrak (9) - TBMM
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TBMM Genel Kurulu - 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.Albayrak: "Çok kısa bir süre içerisinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştireceğiz."