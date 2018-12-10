2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi - Albayrak (6) - TBMM
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TBMM Genel Kurulu - 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.Albayrak:"2019 bütçesi YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması."