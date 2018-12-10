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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi - Albayrak (2) - TBMM

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi - Albayrak (2) - TBMM

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TBMM Genel Kurulu - 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.
Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek, 21 Aralık'ta sona erecek.

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