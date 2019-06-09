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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu Milli Sporcudan Tekirdağ’da flyboard şov İzle

2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu Milli Sporcudan Tekirdağ’da flyboard şov İzle

Kalabalıktan detaylar

Deniz Kıyısı Alabalık Festival Havai Fişek 

-İzdihamdan detaylar
-Flyboard şovdan detaylar
-Renkli görüntülerden detaylar

( TEKİRDAĞ )- Flyboard gösterisi için sahil kıyısında adım atılacak yer kalmadı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu Milli Sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı. Denizde gerçekleşen gece gösterisi Flyboard şovu izlemek isteyen binlerce vatandaş arasında izdiham yaşandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55’inci Kiraz Festivali kapsamında denizde havai fişek, lazer ve flyboard gösterisi düzenlendi.
Kiraz festivali çerçevesinde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu Milli Sporcu Kahraman Aktaş, Tekirdağ sahillerindee flyboard gösterisi yaptı. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş deniz kıyısına akın etti. Denizin kıyısında izdiham Kıyıda binlerce vatandaşın 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu Milli Sporcu Kahraman Aktaş’ın sahildeki flyboard gösterisini izlemek isteyince sahilde izdiham yaşandı. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Süleymanpaşa sahili flyboard, havai fişek ve lazer gösterisi ile aydınlandı.
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