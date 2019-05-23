2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı - Bilal Erdoğan (1) - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması - Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını anlatan filmin gösterimi - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. (1)
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