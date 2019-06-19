2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi - ANKARA Haberi
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşması - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunması - Fotoğraf çekimi - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasıANKARA - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.
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