2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı, teneffüsler 15 dakika olacak

--Sınıf öğretmeni Gülhan Gülöz’ün konuşması

--Güneş Hacarbaş’ın konuşması

--Taha’nın konuşması

--Sınıf içi çalışmaları

--İstiklal Marşı’nın okunması

--Kantinden görüntüler

--Teneffüste bahçeden görüntüler

--1. Sınıfların boyama yapması

--Öğrencilerin el sallaması

--Genel ve detay görüntüler



( ANKARA )- Yaz tatilinden dönen öğrenciler ilk derslerine başladı ANKARA



- İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı resmen başladı.

Milyonlarca öğrenci uzun yaz tatilinin ardından arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Ankara Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu’nda ilk ders zilinin çalmasıyla beraber öğrenciler sıralardaki yerlerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda 18 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Birbirlerini özleyen öğrenciler bu sene 15 dakikaya çıkarılan teneffüs süresince doyasıya oynayarak eğlendiler. Sınıflarda öğretmenlerine yaz tatillerini nasıl geçirdiklerini anlatan öğrenciler, okul kantinini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu sene ilk kez uygulamaya koyacağı ara tatil konusuna olumlu eleştirilerde bulunan öğretmenler, sürecin öğrenciler için faydalı olacağını söyledi.



“Birinci sınıflar uyum içerisinde başladı” Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu Müdür Yardımcısı Serap Güngör Uyak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Uyak, “Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin daha uzun oynamaları için teneffüs sürelerini 15 dakikaya uzattı. Bu sayede öğrencilerimiz beşer dakika daha fazla teneffüs yapacaklar. Buna ek olarak her iki dönemde de birer ara tatil olacak. Bu ara tatilde öğretmenlerimiz çalışmalara devam edecek” ifadelerini kullandı. Bu sene birinci sınıfa başlayan öğrencilerin uyumlu olduklarını söyleyen Uyak, “Birinci sınıflar bu sene çok uyumlu başladılar. Geçtiğimiz sene Ana Sınıflarına devam ettikleri için bu sene de okula gayet güzel uyum sağladılar. Öğrenciler, öğretmenler, idareciler hepimiz çok heyecanlıydık. Senenin her gününde aynı heyecanı koruyarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Mesleğimi çok seviyorum” 2019-2020 eğitim öğretim sezonuyla birlikte meslekte 40’ıncı senesine başladığını söyleyen Sınıf öğretmenliği yapan Gülhan Gülöz, “Mesleğimi çok seviyorum. Mesleğime olan aşkımdan dolayı emekli olmayı hala düşünmüyorum. Mesleğe noktayı koyacağımız bir zaman gelecek ama ben o zamanı hiç düşünmek istemiyorum. Çünkü onlardan ayrılmak istemiyorum. Öğrencilerimi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok özledim. Tatil bana uzun geldi. Şu anda onlara kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Onlara sene boyunca verimli olabilmek için çok iyi dinlendim. İnşallah başarılı bir yıl geçireceğiz. Ara tatillerin öğrencilere avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Bakanımız olumlu bir karar almış, bu kararın arkasındayız. Çocuklara iyi bir dinlenme olacak ve devamında daha dinç bir şekilde eğitim öğretim hayatına başlayacaklar” açıklamasında bulundu. “Yeni kitaplarımızı inceliyoruz” Dördüncü sınıf öğrencisi Güneş Hacarbaş, yaz tatilinde neler yaptığını anlattı. Hacarbaş, “Yaz tatili boyunca hem gezdim, dolaştım hem derslerimi çalıştım, kitap okudum. Ben bugün arkadaşlarımı karşımda görünce biraz heyecanlandım. Öğretmenimi çok özlemiştim ilk gördüğümde sarıldım. Bu sene ilkokul bitiyor. Hiç ayrılmak istemiyorum ama beşinci sınıfa da geçmek zorundayız. Şu an İngilizce dersindeyiz, yeni kitaplarımızı inceliyoruz” diye konuştu.

“Yaz tatilinde çok ders çalıştım” Dördüncü sınıf öğrencisi Taha, “Bu eğitim öğretim yılının çok güzel geçmesini umuyorum. Derslerimin hepsinin iyi olmasını istiyorum. Benim en sevdiğim ders Matematik. Yaz tatilinde en çok ders çalışmaya zaman ayırdım. Elbette Matematik de çalıştım bir baktım ki tatil bitmiş. Birçok kitap okudum ama ‘Pembe Gezegen’ isimli kitabı unutamadım. Tüm öğrencilere; derslerinize çalışın asla aksatmayın. İyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

(EK-BC -