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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2019-2020 Adli Yılı açılışı - Ankara Barosu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA Haberi

2019-2020 Adli Yılı açılışı - Ankara Barosu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA Haberi

- Ankara Barosu üyelerinin Aslanlı Yol'da yürümeli - Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve saygı duruşu - Sağkan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Anıtkabir ziyaretinden detaylar2019 - 2020 Adli Yılı açılışı - Ankara Barosu üyeleri, 2019 - 2020 Adli Yılı'nın açılış yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Ankara Barosu üyeleri, 2019 - 2020 Adli Yılı'nın açılış yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.Baro Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Sağkan, şunları yazdı:"Yeni adli yılda daha güzel bir gelecek için verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün doğacağınızın farkındayız. Bu sebeple yeni adli yıl bizim güneşimizin doğduğu ve yükseldiği yerdir. Bunu Anıtkabir'de karşılamamız kendimize, çocuklarımıza, geleceğimize ve mesleğimize minnetle karışık bir borcumuzdur. Asıl borcumuz açtığınız aydınlık yolda hiç yılmadan yürümektir."

Saygı Duruşu Kabir Ziyareti Irak 

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