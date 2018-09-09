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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası - AKSARAY

2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası - AKSARAY

- Şampiyonaya katılan yabancı sporcuların hazırlık çalışmaları - Sporcuların güzergah incelemesi - Paraşüt kalkışları - İzleyicilerin pilotları takibi - Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile röportaj - Vatandaşlar ile röportaj - Havada uçan pilotlardan detaylar - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu röportaj2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası - Organizasyon, 30 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray 'da devam ediyorAKSARAY (AA) - 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 30 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray 'da sürüyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın dün düzenlenen antrenman uçuşlarının ardından bugün Hasandağı'nda başladığını söyledi.

Organizasyona katılan 30 ülkeden 130 sporcunun başarılı bir şekilde kalkışını gerçekleştirdiğini belirten Doğan, "Bölgede atmosfer çok iyi. Aksaray ve Niğde'den gelen vatandaşların yoğun ilgisi var." dedi.
Doğan, "Deneyimimiz ile bundan sonraki organizasyonlara da aday olacağız. Özellikle 2020 yılındaki hava oyunlarını da Aksaray 'da yapmak istiyoruz." diye konuştu.
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da Hasandağı'nın Aksaray 'ın simgesi olduğunu dile getirerek, şehrin tanıtımına farklı imkanlar sunduğunu söyledi.

Organizasyonda 15 Eylül'e kadar yapılacak günlük uçuşların ardından dereceler belli olacak.

Atmosfer Güzergah Muhabir Gesi Kışla 

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