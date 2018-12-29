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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
2018’in son hafta sonunda kayakseverler Erciyes’e akın etti Haberi

2018’in son hafta sonunda kayakseverler Erciyes’e akın etti Haberi

-Drone görüntüleri

Hafta Sonu Ziyaretçiler 

--Kayak yapanlardan görüntüler
--Kayakseverler ile röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Binlerce kayaksever, 2018 yılının son hafta sonunda Erciyes Dağı’na akın etti. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, sezonun açılmasıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle hafta sonlarında kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes, sunulan imkanlar ile ziyaretçilerini memnun ediyor. İstanbul’dan Erciyes’e ilk defa gelen bir kayaksever, “Erciyes’e ilk defa geliyorum. İstanbul’dan geldi. Kayak çok güzel ama çok ağır bir spor. Birkaç günlük eğitimle olabilecek bir şey değil. Bizde kaymaya çalışıyoruz. Erciyes’e ilk kez geldim ama burası gayet güzel. Ortam güzel ve her şey elverişli” dedi.
Bir başka kayaksever ise, “Benim içinde yeni bir sezon başlangıcı oldu. İlk defa kaymayı deniyorum. Burada imkanlar gayet güzel. Buradaki imkanlar benim için çok güzel oldu” şeklinde konuştu.
(AG-
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