- 2018'in göçmen bilançosu: 24 bin 598 kişi yakalandı, 93 kişi öldü

--Göçmenlerden detay

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( İZMİR )- 2018'de göçmenlerin yasa dışı geçişlerinde bilanço ağır oldu İZMİR



- Yeni bir yaşam ümidiyle ülkelerinden yola çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen 24 bin 598 göçmenden 23 bin 318'i Ege Denizi'nde yakalandı. 2018'de, aralık ayına kadar 93 kişi ise yaşamını yitirdi. Ülkelerindeki iç savaş veya başka nedenlerle Türkiye'ye gelen göçmenler, denizler üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. 2018'in aralık ayına kadar ise toplamda farklı uyruklu 24 bin 598 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bu göçmenlerden 23 bin 318'i ise Ege Denizi'nde geçmeye çalışırken güvenlik güçlerinin engeline takıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu göçmenlerden onlarcasını boğulmak üzereyken kurtardı. 2017 yılında 462 olayda yaşanırken, bu yılda 636 olayla göçmen sayısında da artış yaşandı. Denizlerdeki bu geçişler sırasında 93 göçmen hayatını kaybetti. 93 göçmenden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 65 kişi Ege'de yaşama veda etti. 2018 yılında 82 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. (SY-HG-

