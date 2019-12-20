2017 yılında öldürülen yaşlı adamın cinayet zanlıları adliyede İzle



- Gaziantep’te 2017 yılında ortadan kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen Mehmet Muharrem Elbay’ın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi. 2017 yılında yaşadığın bağ evinde ortadan kaybolan Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri 7 aydır yaptığı teknik takip sonucunda Mehmet Muharrem Elbay’ın ortağı Cahit E., Eşi Zeynep Elbay, M.E, A.E, E.M, A.E cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gaziantep Adliyesine getirilirken, cinayet’in bir numaralı şüphelileri Cahit E ile öldürülen Mehmet Muharrem Elbay’ın eşi ve Cahiy E.’nin de kız kardeşi olan Zeynep Elbay suçlamaları kabul etmeyerek, kendilerine iftira atıldığını söyledi.



Öte yandan Mehmet Muharrem Elbay'ın ortağı Cahit E. ve tanıdıkları tarafından öldürüldüğü ve cesedin tarlaya gömülerek sürüldüğü ileri sürülmüştü. Kaybolan kızını arayan Zeynep E'nin ulusal bir televizyona çıkmasının ardından olaylarla ilgili gelişmeler yeniden gündeme gelmişti.



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