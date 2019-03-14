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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
2017 yılında meydana gelen cinayet davasında yeni gelişme

2017 yılında meydana gelen cinayet davasında yeni gelişme

-Kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin polis ekiplerince gözaltına alınması

Televizyon Güvenlik Görevlisi İplik Fabrikası Kayınvalide Polis Ekipleri 

-Fotoğraflar

( ISPARTA )- Korhan ve Zehra cinayetinde güvenlik görevlisi gözaltına alındı ISPARTA

- Isparta’da 11 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin’in cinayetiyle ilgili güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Besici Ali lakaplı Ali Aydıner’in tutuklu bulunduğu olayda bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali U.’yu gözaltına aldı. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde kamu kurumuna giderek mesaideki güvenlik görevlisini yakaladı. Soruşturma kapsamında gözaltıların devam edeceği öğrenildi. Olayın geçmişi Isparta’da 2017 Ağustos ayında, çalıştığı iplik fabrikasından çıktıktan sonra arkadaşı Besici Ali'nin besihanesine giden Zehra Çaycı, çocuğunu kayınvalidesine bıraktıktan sonra Korhan Taştekin isimli arkadaşıyla besihaneye tekrar döndükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, daha sonra yakınları tarafından kayıp olduğu yönünde başvuru yapılmıştı. Zehra ve Korhan’ın yakınları ise ulusal televizyon kanallarındaki programlara katılarak, 2 gencin bulunmasını istemiş, ilk etapta kayıp başvurusuyla başlayan olay daha sonra cinayet soruşturmasına dönüşmüştü.
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