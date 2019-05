2011'deki Van depreminde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

-Baba Kılıç’tan detaylar

( VAN -ÖZEL)- Baba Mesut Kılıç: “Evim yıkılacak diye çok korkuyorum” VAN



- Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan 6 nüfuslu Kılıç ailesi, evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı yardım bekliyor. Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi’nde yaşayan Kılıç ailesi, 2011 yılında meydana gelen depremlerde evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyor. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Mesut Kılıç, maddi imkansızlıktan dolayı 8 yıldır evini onaramıyor. Yıllık çobanlık maaşından aldığı 10 bin lirayla giderlerini dahi karşılayamayan baba Kılıç, evini onarmak için yetkililerden yardım bekliyor. İHA muhabirine konuşan baba Mesut Kılıç, kentte yaşanan deprem sonrası evlerinin büyük bölümünde derin çatlakların oluştuğunu belirtti.

Bu yüzden evde korkuyla yaşadıklarını ifade eden baba Kılıç, “Sigortasız çalışıyorum. Köylünün hayvanını otlatan bir çobanım. Bu evde korkuyoruz. Hem çocuklarım öğrenci hem eşim hastadır. Evde oluşan çatlakların fotoğraflarını gönderdim, ancak bana hiçbir yerden destek gelmedi. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bana bir yardım eli uzatılsın” dedi.

“Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum” Çobanlık yaptığı esnada evden kötü bir haber gelecek diye endişe duyduğunu dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu evde korkudan uyuyamıyorum ve sabaha kadar bekçi oluyorum. Hem tavanda hem tabandan çatlamalar oluşmuş. Sabaha kadar çocuklarımın başında bekliyorum. Sabahta köylünün hayvanlarına çobanlık için evden çıkıyorum. İşe giderken aklım evde kalıyor. Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum. Eşim de gebe ve doğum için gün sayıyor. Ben bu durumda daha çok tedirginim. Evim yıkılacak diye çok korkuyorum.”