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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
200 milyonluk hayali üretim operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

200 milyonluk hayali üretim operasyonu: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Hastane Adli Kontrol Tim Operasyonu Dolandırıcılık Kamu Görevlileri 

-hastane detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, devleti 60 milyon lira zarara uğratan ve hesaplarına 30 milyon lira aktaran şebekeye yönelik düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonun ilk ayağında 20 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye 16 Şubat’ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay’da eş zamanlı ilk operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonla ilgili devam eden çalışmada ekipler 9 şüpheliyi daha belirledi. Şüphelilerin aynı şebekeyle bağlantılı olarak kamu kurum ve kuruluşları dolandırdığı tespit edilmesiyle Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep’te önceki gün eş zamanlı ikinci operasyon yapıldı. Operasyonda belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerden 30 bin lira para ele geçirilirken, bazı dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Maden Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, sahte evraklarla devleti 60 milyon zarar uğrattıkları, kendi hesaplarına ise 30 milyon lira aktardıkları ortaya çıktı.
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