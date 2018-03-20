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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
20 yıllık cinayetin zanlısı huzurevinde yakalandı - ANTALYA

20 yıllık cinayetin zanlısı huzurevinde yakalandı - ANTALYA

- Şüphelinin Antalya Adliyesinden çıkarılması - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'da 20 yıl önce bir taksicinin bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasbedilmesiyle ilgili dosyanın zaman aşımına üç ay kala yakalanan zanlı, tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 25 Mart 1998'de taksi sürücüsü Aziz Arıcı'nın (45) bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasbedilmesine ilişkin dosyanın zaman aşımına 3 ay kala, yeniden çalışma başlattı.Gasbedilen otomobilin 1999'da sahte plakayla bir kaç kişi tarafından alınıp satıldığı, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan bu kişilerin serbest bırakıldığı belirlendi.Aracı ilk satın alan S.E'ye ulaşan ekipler, aracın "Edremitli Mustafa" isimli bir kişi tarafından satıldığını tespit etti.Bunun üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesindeki "Mustafa" isimli kişiler üzerinde yoğunlaşıldı. S.E'nin verdiği eşkale uyan Mustafa isimli 3 kişinin olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelilerden Mustafa K'nin (69) "silahlı gasp", "tehdit" ve "hırsızlık"tan kaydının bulunduğunu ortaya çıkardı.Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde gözaltına alınan Mustafa K'nin ifadesinde "Döşemealtı'nda yanımda bulunan iki kişiyle taksici Arıcı'nın otomobilini almak için pazarlık yapmıştık. Öldürme olayına karışmadım." dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zaman Aşımı Muhabir El Sanatları Hırsız Polis Ekipleri 

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