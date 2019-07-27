Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi

Mustafa Işık'ın konuşması

Kol Saati Irak 

-detaylar

( MALATYA -ÖZEL)- Müze ev görenleri şaşkına çeviriyor MALATYA

- Malatya’da yaşayan Mustafa Işık, 20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini adeta müzeye çevirdi. İçinde birbirinden değerli eşyaların bulunduğu ev görenleri şaşkına çeviriyor. Özel sektörde çalışan 35 yaşındaki Mustafa Işık, 20 yıldır antika eşya biriktiriyor. Gramofondan çakmağa, bakır kaptan radyoya, kol saatinden daktiloya kadar binlerce kıymetli eşyayı koleksiyonunda yaşatan Işık, adeta tarihe ışık tutuyor. İşi gereği sık sık seyahat ettiğini ve eşyaların büyük bir kısmını bu seyahatler vesilesi ile topladığını belirten Işık, bu işin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi. Antika sevdasının amcasından kaldığını ifade eden Işık, ilk olarak çakmak topladığını daha sonra koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.
Eşyaları tek tek kendisinin topladığını söyleyen Işık, özellikle Osmanlı’dan kalma bakır kapların çok hoşuna gittiğini belirtti.
Koleksiyonunda çok eskiye dayanan birçok eşyaların olduğunu ifade eden Işık, “100 yıllık çakmaklar var. Bunun yanında 70 yıllık el feneri gibi değerli eşyalar var. Ama benim için hepsi çok değerli. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bu eşyaları bırakmak” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı