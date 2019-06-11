Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
20 yıldır kuşlar için yuva yapıyor

20 yıldır kuşlar için yuva yapıyor

marangoz ustasının çalışması

Marangoz Ustası Kuş Yuvası Hayvan 

-Marangoz ustası Hakkı Birecikli konuşması
-kuş yuvası yaparken detay

( ŞANLIURFA )- Bir hayvanseverin talebi üzerine başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor- Hayvanseverler kendisine ekmek kapısı oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir marangoz 20 yıl önce bir hayvanseverin talebi üzerine başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor. Şanlıurfa’da yaşayan Hakkı Birecikli, 8 yaşından itibaren babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başladı.
Baba mesleğini devam ettiren Birecikli’nin hayatı, bir hayvanseverin kapısını çalmasıyla tamamen değişti. Yaklaşık 20 yıl önce atölyesine gelen bir hayvansever kendisinden kuşlar için yuva yapmasını istedi. Birecikli, herhangi bir ücret almadan kuşlar için ahşaptan birkaç tane yuva yaptı. Hayvansever vatandaş ise bu yuvaları kuşların yoğun olduğu parklara astı. Kısa süre sonra başka hayvanseverler de Birecikli’nin kapısını çaldı. Talep yoğun olmaya başlayınca Birecikli bu işten para kazanmaya başladı.
Hayvanseverlerin yoğun talebi oluyor Yaklaşık 20 yıldır kuşlara yuva yaparak geçimini sağlayan Hakkı Birecikli, “Şanlıurfa’da havalar çok sıcak olunca kuşların da rahat gölgelenebilmesi için burada ahşaptan yuva yapıyoruz. Genellikle kuş yuvalarını sipariş üzerine yapıyoruz. Kuş yuvalarına rağbet var. Bazen 10 tane, bazen de 20 tane istiyorlar, bizde yapıyoruz. Bir ağaca bazen 4 tane, bazen 5 tane asanlar da oluyor. Fiyat olarak Kuş yuvalarını 10 liraya satıyoruz. Bunların yanında piknikte kullanılmak üzere doğrama tahtası, nakliyeciler için bardaklık da yapıyoruz” diye konuştu.
(AHK-SD-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı