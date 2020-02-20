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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı

20 yıl sonra evinin yolunu icrayla açtırdı

Kepçenin yol açma çalışması

Tazminat Davası Yargı Süreci Jandarma Uttu Irak 

-Mahallelinin tartışma detayları
-Jandarma ekiplerinin müdahalesi
-Ölçüm işlemleri, konuşmalar ve yol açımının tamamlanması
-Selim Tümer röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta 8 yıllık hukuk mücadelesini kazanan bir kişi, 20 yıl önce satın aldığı evine kavuştu- Yol açma çalışmasında komşular arasında gerginlik yaşandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 20 yıl önce satın aldığı evine yol problemi nedeniyle ulaşamayan vatandaş, 8 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesinde ikamet eden 59 yaşındaki Selim Tümer, çocukları için 20 yıl önce bir ev satın aldı. Satın aldığı evin yolu olmadığı için yetkili mercilere müracaat eden ancak sonuç alamadığını öne süren Selim Tümer, o yıllarda komşularıyla arasında gerginlik çıktı. Yaşadıkları sıkıntıyı komşularıyla çözemeyen Selim Tümer, durumu yargıya taşıdı. 8 yıl sonunda tamamlanan yargı sürecinin ardından yolun açılma kararı icra yoluyla uygulandı. İş makinesinin çalıştığı sırada çevrede bulunan ve daha önce aralarında gerginlik olduğu iddia edilen komşular yine karşı karşıya geldi. Sinirlerin gerildiği çalışmada, olay yerinde hazır bulunan jandarma ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Selim Tümer ve ailesi yolun açılmasıyla birlikte 20 yıl önce satın aldıkları evin yeniden inşaasına başlayacaklarını söylediler. Bu olayda yaşanan ihmaller karşısında ilgili birimler ve yetkililere yönelik maddi manevi tazminat davası da açacağını beliten Tümer, “Ben 8 yıldan bugüne hukuk mücadelesi veriyorum. Benim yasal olarak 2 adet yolum olmasına rağmen ikisini de kullanamayıp evime gidemiyorum. İlgili kurumlara dilekçelerimizi verdik ancak bir sonuç alamadık. Mağdur olan hep biz oluyoruz bugün ise her iki dosyayı birleştirip yolumuzu kendi imkanlarımızla açıyoruz. Ben bu evi 20 yıl önce satın aldım ve resmi kurumlarda dilekçem mevcuttur. BİMER ve CİMER’e başvurdum. Ben bu yolu açtırdıktan sonra evimi oğluma vereceğim. Torunum için burayı yıktırıp iki katlı ev yaptıracağım. Hukuk mücadelem daha bitmedi ve Anayasa Mahkemesine kadar gidip tazminat davası da açacağım” diye konuştu.
Çalışma sırasında davayı kazanan Selim Tümer ve ailesiyle tartışan Aksu ailesi soruları yanıtsız bıraktı.
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