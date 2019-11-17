- 20 yıl sonra doğup büyüdükleri Kadırga’da bir araya geldiler Haberi

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( İSTANBUL ) 20 yıl sonra doğup büyüdükleri Kadırga’da bir araya geldiler İSTANBUL



- İstanbul’un tarihi semtlerinden Kadırga’da büyüyen “Nişanca Kumkapı Dostluk Grubu” üyeleri, 20 yıl sonra bir araya geldi. Yıllar önce top oynadıkları alanda kurulan bir tesiste kahvaltı yapan grup üyeleri, duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul’un Fatih ilçesinin en tarihi semtlerinden Kadırga’da doğan ve çocukluğunu buranın nostaljisini yaşayarak büyüyen, “Nişanca Kumkapı Dostluk Grubu” üyeleri, yıllar sonra doğup büyüdükleri semtte bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli illerinden bu etkinlik için gelen grup üyeleri, çocukluk yıllarından top oynadıkları alanda kurulan bir tesiste kahvaltı yaptı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı kahvaltı etkinliğinde etkinliklerin arttırılması kararı alındı “45-50 senelik arkadaşlarımızla buluşmak mükemmel bir şey” Nişanca Kumkapı Dostluk Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, “Sosyal medya üzerinden 3-4 sene önce kurulmuş bir grubuz. Şuanda 40 yıl önceki arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte toplandık. Bu 11’inci etkinliğimiz. Piknik yaptık, mevlit yaptık. Maksat eski arkadaşlarımızla kaynaşmak. 45-50 senelik arkadaşlarımızla buluşmak mükemmel bir şey. Biz o zamanlarda çok güzel şeyler yaşadık. Birlik, beraberlik, kardeşlik, komşuluk vardı. Komşuluğun cevabını alıyoruz şuanda. Hepimiz İstanbul’un dört bir yanından geldik. Moskova’dan bile gelen var” diye konuştu.

“Güzel olmuş. Yıllar sonra eski arkadaşlar, dostlarla beraberiz” Yıllar sonra arkadaşlarıyla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Şinasi Bademcioğlu, “Ben burada top oynamıyordum. Oynayanları izliyorum. Onlardan biri de rahmetli malak Hüseyin’di. Orta sahada oynardı. İyi bir hareket yaptığı zaman arkasına döner seyircilere bakardı, onu alkışlayalım diye. Biz de inadımıza alkışlamazdık. Ama aradan yıllar geçti. Burası tesis olmuş. Güzel olmuş. Yıllar sonra eski arkadaşlar, dostlarla beraberiz” dedi.





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