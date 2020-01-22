20 yıl cezası bulunan zanlı 7 yıl sonra kapısı şifreli evde yakalandı Haberi

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Adliyeden detay

-Şüphelinin kaldığı şifreli evden fotoğraflar

-Genel



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da yağma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan zanlı jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gizlendiği kapısında şifre olan bir evde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler çalışmasında 2013 yılında silahlı yağma suçuna karışan şüpheli S.G. (41) ile ilgili araştırma yaptı.Şüphelinin merkeze bağlı Sarıyakup köyünde numarası bulunmayan bir adreste olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, tek katlı, özel düzenekli şifreli demir kapısı olan evde zanlı S.G.'yi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlı yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 yıldır arandığı öğrenildi.



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