Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Olay yerinden detay

Genç Kız Psikolojik Tedavi Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-evden detaylar
-polislerin incelemesi
-Komşu ile röp.
-yakınlarının feryatları
-Cenazenin alınışı
-Detaylar

( ANTALYA ) -- Ablasını, 5 yıl önce boşanan annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi- İki kardeş arasında çıkan kavgada, 19 yaşındaki genç, kendisinden 1 yaş büyük ablasını boynuna sağladığı bıçakla öldürdü ANTALYA

- Antalya’da boşanan annesinin yanına giden abla ile onu eve almak istemeyen kardeş arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı. Kavgada, 19 yaşındaki genç, kendisinden 1 yaş büyük ablasını boynuna sapladığı bıçakla öldürdü. Genç olayın ardından babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Ç., 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı.
Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Ç. bugün işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen Kader Ç. (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Ç., iddiaya göre ablasını annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce, Asilhan Ç. evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı. Babasını aradı Olayın ardından Asilhan Ç. babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi.

Telefon gelir gelmez işini bırakıp evine gelen baba Mustafa Ç., kızının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce donup kaldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, şüpheli Asilhan Ç.’yi gözaltına alırken, eve gelen sağlık ekipleri de genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. “Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi” Çevredeki komşular iki kardeşin daha önce bir çok kez kavga ettiğini söyledi.

Sesleri duyan komşulardan bir kadın, “3 yıldır kavga ediyorlar. Polisler geliyor, gidiyor. Çocuk çok sakin bir çocuktu. Kız da sakindi ama evi terk edip gidiyordu. Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi” diye konuştu.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki Kader Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (SM-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı