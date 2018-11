20 ton hamsi pişirildi

-Başdanetçi Malkoç'un konuşması,

-Siirt ve Ortahisar belediye Başkanlarının konuşması,

-Siirt Milletvekilinin konuşması,

-Gösteri yapılması, plaket töreni,

-karşılıklı hediyelerin dağıtılması,

-Trabzon formasının Valiye verilmesi,

-Folklor, gençlerin meydanda oyun onaması,

-hamsi pişirilmesi, sıraya giren vatandaşlar



( SİİRT )- Kardeş şehir projesi kapsamında Siirt'te düzenlenen etkinlikte karadeniz rüzgarı esti SİİRT



- İçişleri Bakanlığınca "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında düzenlenen Hamsi Festivali'ne katılmak üzere Siirt ve Trabzonluların buluşmasıyla Karadeniz rüzgarı esti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen festivale Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Milletvekili Osman Ören, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Trabzon Ortahisar Beledi Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Siirt İ Başkanı Özgür Fuat Çalapkulu ve Trabzon ve Mardin'den Siirt'e gelen heyet ve kalabalık vatandaş katıldı.

Her iki ilin folklor gösterisi ile başlayan etkinlikte konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen ‘Kardeş Şehirler Projesi’ kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, ‘Siirt Hamsi Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Siirt'in üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu dile getiren Vali Atik, bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaştığını aktardı. Vali Atik, "Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum. Siirt ve Trabzon illerimiz arasında kurulan kardeşlik ve gönül köprüleri, iller arasında iyi bir dayanışmaya vesile olacağı gibi aynı zamanda kadim dostlukların da kurulmasına imkân sağlayacaktır" dedi.

Siirt Milletvekili Osman Ören de etkinlikte emeği geçenleri kutlayarak, böylesi güzel etkinliklere imza atan Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Siirt Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Kamu Denetçiler Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Siirt'te Hamsi Festivali düzenleneceğine yönelik kendisine iletilen bir davetiye üzerine Siirt Valisini aradığını ifade ederek, "Sayın Valim Ali Fuat Atik'i arayıp böyle bir davetiye olduğunu söyledim. Ben de arkadaşlarıma anlattım, bana 'Hamsi nere Siirt nere" diye söylediler. Ben de gelip gördüm Siirt ile Trabzon kaynaşmış fıstık ile fındık buluşmuş. Allah bu kardeşliği daim etsin" dedi.

Trabzon Ortahisar Beledi Başkanı Ahmet Metin Genç de konuşmasında, "Medeniyet ve kültür dünyamıza büyük katkıları bulunan Siirt aynı zamanda hoşgörünün, sevginin ve barışın yoğrulduğu ve içinde farklı dinlerin ve dillerin hayat bulduğu bu kardeş şehirde bu kadim medeniyet şehri Siirt'te bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz, hoş geldiniz diyorum" ifade etti Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın da festivalin iki ilin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini aktararak, "Bayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla belediye başkanı olarak görevlendirdiğim 2 yıl içinde önce gönülleri sonra şehrimizi imar etmek üzere çalışmalara başladık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gelen davetlilere üzerinde Türk bayrağı motiflerinin işlendiği saf tiftikten yapılmış battaniye ve Türk bayraklı tablo hediye edildi. Siirt Valisi Atik ve etkinlikte emeği geçen diğer konuklara Trabzonspor forması hediye edildi. -20 Ton Hamsi dağıtıldı Etkinlik halk oyunları gösterisi ve sanatçıların türküleri eşliğinde davetlilerin halay çekip horon tepmesiyle devam etti. Etkinlik sonunda Ortahisar belediyesince etkinliğe katılan davetlilere ikram etmek üzere etkinlik alanına getirilen hamsiler, ızgarada pişirilerek helva ile birlikte dağıttı.