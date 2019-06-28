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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
20 saniyede otomobilden hırsızlık kamerada

20 saniyede otomobilden hırsızlık kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Büyükçekmece’de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün öğlen saatlerinde Kumburgaz’da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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