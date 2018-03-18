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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Haberi

20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Haberi

- Gişenin önünde bekleyenlerden görüntü - Saadet Ballı'nın festivalin ilk biletlerini satın alması - Ballı'nın konuşması - Adana 'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği festivalde sahnelenecek oyunların biletleri gişelerden satışa sunulduADANA (AA) - Adana 'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği nde sahnelenecek oyunların biletleri gişelerden satışa çıkarıldı.Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak oyunların biletleri Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosunun gişelerinden satışa sunulmaya başlandı.Bilet satış noktalarına gelen tiyatro severler dünden itibaren sıra alıp bekledikten sonra 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalin biletlerine kavuştu.Festivalin ilk biletlerini satın alan Saadet Ballı, gazetecilere, önceki yıl da festivalin ilk biletini kendisinin aldığını ifade etti.
Ballı, 15 yıldan bu yana takip ettiği festivalin hak ettiği yerde olmadığını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:"Dün öğle saatlerinde buraya gelip en ön sıraya girdim. Geceyi burada bekleyen diğer kişilerle sohbet ederek geçirdik. Tiyatro sevgisini insanlara aşılamaya çalışıyoruz. Tiyatro hayatın kendisidir. İyi ki festivalimiz var."Biletler, saat 16.00'dan itibaren internet üzerinden de satışa sunulacak.

Festival Trol 

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